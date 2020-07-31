Суддів ОАСК не відсторонили після скандалу: Венедіктова тиждень не відповідає слідству

Генпрокурорка Ірина Венедіктова тиждень не відповідає на прохання слідства ініціювати відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваних у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Джерело: відповіді Національного антикорупційного бюро та Офісу генерального прокурора на запити УП

Деталі: За законом, відсторонити суддів від посад має право Вища рада правосуддя. Ініціювати цей процес може генпрокурор або його заступники.

У НАБУ повідомили, що 24 липня направили до Офісу генпрокурора клопотання про відсторонення 7 підозрюваних суддів ОАСКу.

Станом на 28 липня, коли формувалась відповідь на запит УП, слідству нічого не було відомо про результати розгляду їхнього клопотання.

Відповідь НАБУ на запит УП

За даними УП, станом на 31 липня, за тиждень після направлення клопотання, Венедіктова досі не відповіла детективам.

УП звернулась до Офісу генпрокурора із запитом, чи подавалось клопотання про відсторонення суддів, а якщо ні, то з якої причини.

У Венедіктової відповіли, що, по-перше, ця інформація "є відомостями досудового розслідування", які "відносяться до таємниці слідства".

По-друге, в Офісі генпрокурора сказали, що "закон не передбачає надання роз’яснень" у відповіді на запит, публічна інформація "повинна бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом", тому відповісти на питання УП "немає можливості".

Відповідь Офісу генпрокурора на запит УП

Відповідь Офісу генпрокурора на запит УП

Що було раніше: ЗМІ повідомляли, що Венедіктова заблокувала розслідування стосовно ОАСКу, ліквідувавши групу прокурорів у справі.

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