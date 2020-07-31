Суддів ОАСК не відсторонили після скандалу: Венедіктова тиждень не відповідає слідству
Генпрокурорка Ірина Венедіктова тиждень не відповідає на прохання слідства ініціювати відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваних у створенні злочинної організації та захопленні влади.
Джерело: відповіді Національного антикорупційного бюро та Офісу генерального прокурора на запити УП
Деталі: За законом, відсторонити суддів від посад має право Вища рада правосуддя. Ініціювати цей процес може генпрокурор або його заступники.
У НАБУ повідомили, що 24 липня направили до Офісу генпрокурора клопотання про відсторонення 7 підозрюваних суддів ОАСКу.
Станом на 28 липня, коли формувалась відповідь на запит УП, слідству нічого не було відомо про результати розгляду їхнього клопотання.
За даними УП, станом на 31 липня, за тиждень після направлення клопотання, Венедіктова досі не відповіла детективам.
УП звернулась до Офісу генпрокурора із запитом, чи подавалось клопотання про відсторонення суддів, а якщо ні, то з якої причини.
У Венедіктової відповіли, що, по-перше, ця інформація "є відомостями досудового розслідування", які "відносяться до таємниці слідства".
По-друге, в Офісі генпрокурора сказали, що "закон не передбачає надання роз’яснень" у відповіді на запит, публічна інформація "повинна бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом", тому відповісти на питання УП "немає можливості".
Що було раніше: ЗМІ повідомляли, що Венедіктова заблокувала розслідування стосовно ОАСКу, ліквідувавши групу прокурорів у справі.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.