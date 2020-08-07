У Польщі вперше понад 800 нових хворих на коронавірус

У Польщі за добу виявили більше 800 нових випадків коронавірусу, що знову стало "антирекордом" з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про зростання кількості хворих на 809, що є найбільшим показником за увесь час епідемії.

Вчорашній "антирекорд" становив 726 випадків.

Більшість заражень знову припадають на Сілезьке воєводство - 259, також Малопольське та Мазовецьке - 144 і 104 відповідно. У решті регіонів - менше 50 випадків.

Померли за минулу добу 13 хворих.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Польщі з початку епідемії зросла до 50324, з них 1787 - померли, 36041 - одужали.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров’я Польщі анонсував посилення карантину у близько 20 повітів, де ситуація найбільш небезпечна.