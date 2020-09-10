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Танкер Delfi забрали с одесского пляжа

Четверг, 10 сентября 2020, 07:47
Танкер Delfi забрали с одесского пляжа
ФОТО DUMSKAYA.NET

Судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019, забрали с пляжа.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий

Прямая речь: "Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем".

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Темы: ОдессаЧерное море
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