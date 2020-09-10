Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський: Українцям байдуже, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин

Четвер, 10 вересня 2020, 09:58
Фото з сайту ОПУ

Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі і рішуче засуджує будь-які прояви нетерпимості.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Володимира Зеленського The Jerusalem Post

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. Згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною у Східній Європі з найменшим показником антисемітизму. Це обнадіює, але, очевидно, завжди потрібно робити більше, і ми повинні й будемо залишатися надзвичайно пильними".

Деталі: Зеленський нагадав, що щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США. Але цього року ситуація з подорожами ускладнилася через пандемію COVID-19 у світі.

Президент наголосив, що попри карантинні обмеження, відвідувачам з Ізраїлю та з усього світу завжди будуть раді в Україні та в Умані зокрема.

Відповідаючи на питання про антисемітські напади на євреїв-хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, Зеленський запевнив, що влада реагує на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітському тлі і робить усе можливе для захисту паломників.

Він також відзначив, що в цьому випадку Україна стикається "з багатьма дезінформаційними кампаніями".

Зеленський розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання президентом.

За його словами, "українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу".

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Для довідки: Початок Нового року юдеї у 2020 році відзначатимуть 19 вересня. Традиційно на це свято відбувається паломництво хасидів в Умань, вони приїжджають на могилу їхнього духовного лідера – цадика Нахмана.

Передісторія:

  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
  • У ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду іноземних громадян на територію України. Водночас уряд прописав низку винятків.
  • Кілька десятків паломників-хасидів, що прямували до Умані для святкування Рош га-Шана, отримали відмову на в’їзд в Україну.
  • Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.
  • Міський голова Умані Олександр Цебрій повідомив, що у шістьох паломників-хасидів, які приїхали в Умань до введення заборони на в'їзд в Україну іноземців, діагностували COVID-19. 

Українська правда
Теми: Зеленськийєвреїкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: Кількість заражень перевищила 145 тисяч, кількість смертей – 3 тисячі

ФотоТанкер Delfi забрали з одеського пляжу

Навального отруїли покращеним "Новічком", він мав померти в літаку – ЗМІ

Новини 9 вересня: одкровення Богдана, заяви Лукашенка

В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

відео, оновленоБогдан: Чиновники Офісу президента таємно зустрічаються з Порошенком

Усі новини...
Зеленський
Помер військовий, якому Зеленський казав "я ж не лох якийсь"
Шмигаль вніс Зеленському подання на призначення Тихонова гендиректором "Укроборонпрому" – ЗМІ
До Зеленського неможливо потрапити, не погодивши з главою ОПУ – Богдан
Останні новини
12:07
Лукашенко заявив, що владу не віддасть
12:07
Колесникова заявила в СК Білорусі про погрози і викрадення: вимагає розслідування
11:51
Родина Суркісів стала повноцінним власником А-Банку
11:48
Директору школи загрожує ув'язнення, якщо порушення карантину спричинило смерть учня – МОН
11:42
Зеленський вперше з початку карантину поїде за кордон
11:25
На кордоні з Румунією встановлять фотопастки
11:22
відеоМедведчук їхав в окупований Крим у супроводі поліцейських – ЗМІ
11:15
Всесвітній фонд природи б’є тривогу: в Україні все менше степів та прісноводних ресурсів
11:15
Балух третій день у важкому стані: ніхто не дає прогнозів
10:59
ЗАЗ оголосив про початок виробництва авто Groupe Renault для українського ринку
Усі новини...