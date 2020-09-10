Зеленський: Українцям байдуже, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин

Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі і рішуче засуджує будь-які прояви нетерпимості.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Володимира Зеленського The Jerusalem Post

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо будь-які антисемітські напади. Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. Згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2018 році, Україна є країною у Східній Європі з найменшим показником антисемітизму. Це обнадіює, але, очевидно, завжди потрібно робити більше, і ми повинні й будемо залишатися надзвичайно пильними".

Деталі: Зеленський нагадав, що щороку місто Умань приймає десятки тисяч відвідувачів з усього світу, зокрема з Ізраїлю та США. Але цього року ситуація з подорожами ускладнилася через пандемію COVID-19 у світі.

Президент наголосив, що попри карантинні обмеження, відвідувачам з Ізраїлю та з усього світу завжди будуть раді в Україні та в Умані зокрема.

Відповідаючи на питання про антисемітські напади на євреїв-хасидів в Умані та можливість подальшого зростання антисемітизму в Україні, Зеленський запевнив, що влада реагує на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітському тлі і робить усе можливе для захисту паломників.

Він також відзначив, що в цьому випадку Україна стикається "з багатьма дезінформаційними кампаніями".

Зеленський розповів, що, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювань в Україні – ні під час виборчої кампанії, ні після обрання президентом.

За його словами, "українцям байдуже, є їхній президент євреєм, християнином чи мусульманином, поки він захищає інтереси українського народу".

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Для довідки: Початок Нового року юдеї у 2020 році відзначатимуть 19 вересня. Традиційно на це свято відбувається паломництво хасидів в Умань, вони приїжджають на могилу їхнього духовного лідера – цадика Нахмана.

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