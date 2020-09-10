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Зеленский: Украинцам все равно, еврей их президент, христианин или мусульманин

Четверг, 10 сентября 2020, 09:58
Фото с сайта ОПУ

Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе и решительно осуждает какие-либо проявления нетерпимости.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью Владимира Зеленского The Jerusalem Post

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем какие-либо антисемитские нападения. Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. Согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными".

Детали: Зеленский напомнил, что ежегодно город Умань принимает десятки тысяч посетителей со всего мира, в том числе из Израиля и США. Но в этом году ситуация с путешествиями осложнилась из-за пандемии COVID-19 в мире.

Президент подчеркнул, что несмотря на карантин, посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани, в частности.

Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможность дальнейшего роста антисемитизма в Украине, Зеленский заверил, что власть реагирует на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитском фоне и делает все возможное для защиты паломников.

Он также отметил, что в этом случае Украина сталкивается "со многими дезинформационными кампаниями".

Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом.

По его словам, "украинцам все равно, является их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа".

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Для справки: Начало Нового года иудеи в 2020 году будут отмечать 19 сентября. Традиционно на этот праздник происходит паломничество хасидов в Умань, они приезжают на могилу их духовного лидера – цадика Нахмана.

Предыстория:

  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда иностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.
  • Несколько десятков паломников-хасидов, которые направлялись в Умань для празднования Рош га-Шана, получили отказ на въезд в Украину.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
  • Мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев, диагностировали COVID-19.

Украинская правда
Темы: Зеленскийевреикоронавирус


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