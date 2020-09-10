Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Украинцам все равно, еврей их президент, христианин или мусульманин

Четверг, 10 сентября 2020, 09:58
Зеленский: Украинцам все равно, еврей их президент, христианин или мусульманин
Фото с сайта ОПУ

Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе и решительно осуждает какие-либо проявления нетерпимости.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью Владимира Зеленского The Jerusalem Post

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем какие-либо антисемитские нападения. Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. Согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными".

Детали: Зеленский напомнил, что ежегодно город Умань принимает десятки тысяч посетителей со всего мира, в том числе из Израиля и США. Но в этом году ситуация с путешествиями осложнилась из-за пандемии COVID-19 в мире.

Президент подчеркнул, что несмотря на карантин, посетителям из Израиля и со всего мира всегда будут рады в Украине и в Умани, в частности.

Отвечая на вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможность дальнейшего роста антисемитизма в Украине, Зеленский заверил, что власть реагирует на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитском фоне и делает все возможное для защиты паломников.

Он также отметил, что в этом случае Украина сталкивается "со многими дезинформационными кампаниями".

Зеленский рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний в Украине – ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом.

По его словам, "украинцам все равно, является их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа".

Читайте также: Mister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый год

Для справки: Начало Нового года иудеи в 2020 году будут отмечать 19 сентября. Традиционно на этот праздник происходит паломничество хасидов в Умань, они приезжают на могилу их духовного лидера – цадика Нахмана.

Предыстория:

  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда иностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.
  • Несколько десятков паломников-хасидов, которые направлялись в Умань для празднования Рош га-Шана, получили отказ на въезд в Украину.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
  • Мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев, диагностировали COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийевреикоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Последние новости
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
В СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
Все новости...
Реклама: