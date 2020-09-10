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Деркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

Четверг, 10 сентября 2020, 22:18
Деркач в ответ на санкции США обещает показать шокирующие факты разоблачения
фото: Деркач, Facebook

Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, против которого 10 сентября США ввели санкции, назвал это местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новом расследовании коррупции в Штатах.

Источник: Деркач в Facebook

Прямая речь Деркача: "Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции.

Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей.

В начале следующей неделе я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения "демокоррупции". Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. "Демокоррупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины".

Детали: Также Деркач намекнул, что, возможно, будет судиться с Минфином США: "Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде. Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "Демокорапшн" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины".

Инфографика, которую опубликовал Деркач в соцсети. Вероятно, она касается будущей пресс-конференции:

 

Справка: Деркач – нардеп 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член "Партии регионов". В 2019 году был избран в парламент по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.

Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.

Предыстория: Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

В заявлении ведомства сообщают, что Деркач более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами, а также "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года".

Что было раньше:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
  • Разведка Соединенных Штатов считает, что РФ совершает вмешательство в американские выборы посредством действий Деркача: парламентарий пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Украинская правда

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Темы: СШАсанкции
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