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Деркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

Четверг, 10 сентября 2020, 22:18
фото: Деркач, Facebook

Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, против которого 10 сентября США ввели санкции, считает это местью и назвал себя "украинским расследователем".

Источник: Деркач в Facebook

Прямая речь Деркача: "Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции.

Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей.

В начале следующей неделе я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения "демокоррупции". Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. "Демокоррупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины".

Детали: Также Деркач намекнул, что, возможно, будет судиться с Минфином США: "Подобная информация от Минфина США открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде. Считаю, что победа в этой истории станет логичным ответом представителям "Демокорапшн" в моей борьбе за отстаивание национальных интересов Украины".

Инфографика, которую опубликовал Деркач в соцсети. Вероятно, она касается будущей пресс-конференции:

 

Предыстория: Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

В заявлении ведомства сообщают, что Деркач более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами, а также "прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года".

Украинская правда
Темы: СШАсанкции


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