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Інспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі

Четвер, 10 вересня 2020, 23:16
фото: Укрінформ

Активісти провели акції протесту під ОПУ та резиденцією глави держави Володимира Зеленського у Конча-Заспі, аби донести свою позицію щодо ідеї про участь представників ОРДО у спільному інспектуванні в районі селища Шуми.

Джерело: ветеран АТО і громадський діяч Олександр Погребиський та співкоординатор Руху опору капітуляції Мирослав Гай, яких цитує "Укрінформ"

Пряма мова Погребицького: "Люди збираються під Офісом президента на мітинг, який був спровокований діями влади стосовно присутності представників "ДНР" чи військових Російської Федерації на позиціях Збройних сил України. Людей це дуже обурило, тому була анонсована акція під Офісом президента. Наші друзі анонсували акцію у Конча-Заспі під будинком Зеленського. І вона також там зараз відбувається. Це скоординовані дві акції, метою яких є недопущення проведення спільних інспекцій на позиціях ЗСУ".

Деталі: За його словами, представники низки громадських організацій та активісти мають намір також у понеділок вийти із акцією протесту до Верховної Ради. Їхня вимога – створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування вбивств українських військових на Донбасі.

Як зазначив співкоординатор Руху опору капітуляції Мирослав Гай, який бере участь у заході, попри те, що це інспектування вирішили-таки скасувати, він не упевнений, що у подальшому його не здійснять.

Гай наголосив, що акція є символічною, вона об'єднує патріотів, які хочуть донести свою позицію, але не має на меті якихось незаконних дій.

Пряма мова Гая: "Ми хочемо, щоб в Офісі президента зрозуміли, що громадянське суспільство та патріоти є ефективним запобіжником для капітуляції, ми не дозволимо їм грати у піддавки із Кремлем, посіпаками Путіна, виконувати забаганки Росії".

Передісторія:

  • 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
  • Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
  • Згодом стало відомо, що інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.
  • Окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.

Теми: Офіс президентаЗеленськийвійнаДонбас


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