Инспекция в районе срыва "тишины": активисты протестовали под ОП и в Конча-Заспе

Активисты провели акции протеста под ОПУ и резиденцией главы государства Владимира Зеленского в Конча-Заспе, чтобы донести свою позицию относительно идеи об участии представителей ОРДО в общем инспектировании в районе поселка Шуми.

Источник: ветеран АТО и общественный деятель Александр Погребиський и сокоординатор Движения сопротивления капитуляции Мирослав Гай, которых цитирует "Укринформ"

Прямая речь Погребицкого: "Люди собираются под Офисом президента на митинг, который был спровоцирован действиями власти относительно присутствия представителей "ДНР" или военных Российской Федерации на позициях Вооруженных сил Украины. Людей это очень возмутило, поэтому была анонсирована акция под Офисом президента. Наши друзья анонсировали акцию в Конча-Заспе под домом Зеленского. И она также там сейчас происходит. Это скоординированные две акции, целью которых является недопущение проведения совместных инспекций на позициях ВСУ".

Детали: По его словам, представители ряда общественных организаций и активисты намерены также в понедельник выйти с акцией протеста в Верховную Раду. Их требование - создание Временной следственной комиссии для расследования убийств украинских военных в Донбассе.

Как отметил сокоординатор Движения сопротивления капитуляции Мирослав Гай, который участвует в мероприятии, несмотря на то, что это инспектирование решили-таки отменить, он не уверен, что в дальнейшем его не окажут.

Гай отметил, что акция является символической, она объединяет патриотов, которые хотят донести свою позицию, но не имеет целью каких-то незаконных действий.

Прямая речь Гая: "Мы хотим, чтобы в Офисе президента поняли, что гражданское общество и патриоты является эффективным предохранителем для капитуляции, мы не позволим им играть в поддавки с Кремлем, пособниками Путина, выполнять прихоти России".

«Автомобільна РОК-інспекція» під стінами резиденції Володимира Зеленського pic.twitter.com/O5e2XKuSpr — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 10, 2020

Предыстория: 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.

Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.

Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.