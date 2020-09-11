Балуха ввели в медикаментозну кому - джерело

Лікарі ввели в медикаментозну кому колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого знайшли побитим 8 вересня.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах, нардепка "Євросолідарності" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Правоохоронці ще не мали змоги опитати Балуха, лікарі ввели потерпілого в медикаментозну кому".

Деталі: Пізніше Геращенко підтвердила, що пацієнт Балух стабільно важкий, але забезпечений всім необхідним. За її даними 11 вересня для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема, професор М. Поліщук.

Довідково: Медикаментозна (штучна) кома або седація - це стан сну, в який пацієнта спеціально вводять лікарі за допомогою медикаментів, щоб дати можливість організму набратися сил.

Що передувало: 10 вересня Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільно важкий уже кілька діб, лікарі не дають жодних прогнозів.

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