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Балуха ввели в медикаментозну кому - джерело

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:00
Балуха ввели в медикаментозну кому - джерело

Лікарі ввели в медикаментозну кому колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого знайшли побитим 8 вересня.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах, нардепка "Євросолідарності" Ірина Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Правоохоронці ще не мали змоги опитати Балуха, лікарі ввели потерпілого в медикаментозну кому".

Деталі: Пізніше Геращенко підтвердила, що пацієнт Балух стабільно важкий, але забезпечений всім необхідним. За її даними 11 вересня для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема, професор М. Поліщук.

Довідково: Медикаментозна (штучна) кома або седація - це стан сну, в який пацієнта спеціально вводять лікарі за допомогою медикаментів, щоб дати можливість організму набратися сил.

Що передувало: 10 вересня Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільно важкий уже кілька діб, лікарі не дають жодних прогнозів. 

Передісторія:

  • 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
  • Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 чоловік відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Останній раз його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами. Повідомлялося, що опитуються свідки.

"Українська правда" в Threads

Теми: Балух
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