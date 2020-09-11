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Балуха ввели в медикаментозну кому - джерело

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:00

Лікарі ввели в медикаментозну кому колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого знайшли побитим 8 вересня.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: "Правоохоронці ще не мали змоги опитати Балуха, лікарі ввели потерпілого в медикаментозну кому".

Що передувало: 10 вересня "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільно важкий уже кілька діб, лікарі не дають жодних прогнозів. 

Передісторія:

  • 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
  • Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 чоловік відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Останній раз його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами. Повідомлялося, що опитуються свідки.

Теми: Балух


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