Балуха ввели в медикаментозну кому - джерело
П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:00
Лікарі ввели в медикаментозну кому колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого знайшли побитим 8 вересня.
Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах
Пряма мова: "Правоохоронці ще не мали змоги опитати Балуха, лікарі ввели потерпілого в медикаментозну кому".
Що передувало: 10 вересня "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільно важкий уже кілька діб, лікарі не дають жодних прогнозів.
Передісторія:
- 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
- Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 чоловік відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Останній раз його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами. Повідомлялося, що опитуються свідки.