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Балух третій день у важкому стані: ніхто не дає прогнозів

Четвер, 10 вересня 2020, 11:15
Балух третій день у важкому стані: ніхто не дає прогнозів

Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха стабільно важкий уже кілька діб, лікарі не дають жодних прогнозів. 

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Ірини Геращенко

Дослівно: "Від лікуючих лікарів В.Балуха , які з нами на постійному контакті: "Стан стабільно важкий"... Але без погіршень. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає".

Деталі: 10 вересня "Євросолідарність" влаштовує біля МВС акцію "Хто підняв руку на Балуха".

Передісторія: 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.

Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві без мобільного телефона і банківської картки. В нього тяжка травма голови, його оперують.

Поліцейські встановили, що Балух напередодні у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території "Гідропарку". Останній раз його бачили близько півночі.

9 вересня Геращенко повідомила, що стан Балуха стабільно важкий, він на апараті штучної вентиляції легень і без тями.

Нагадаємо: Рівно рік тому, 7 вересня 2019-го, в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Пізніше Карпюка і Балуха взяли працювати в офіс українського омбудсмена в Києві.

А на місцевих виборах-2020 Балух приєднався до команди експрезидента Петра Порошенка.

4 серпня 2017 року окупанти засудили кримчанина Балуха до 3 років 7 місяців у колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.

А 5 липня 2018 року підконтрольний окупантам суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.

Читайте также: Если убрать из Крыма армию, мы увидим, которых флагов над домами будет больше - Владимир Балух

Українська правда

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Теми: Балухполітв'язніполіція
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