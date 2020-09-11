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Балуха ввели в медикаментозную кому - источник

Пятница, 11 сентября 2020, 12:00
Балуха ввели в медикаментозную кому - источник

Врачи ввели в медикаментозную кому бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого нашли избитым 8 сентября.

Источник: информированный источник УП в правоохранительных органах, нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Правоохранители еще не имели возможности опросить Балуха, врачи ввели пострадавшего в медикаментозную кому".

Детали: Позже Геращенко подтвердила, что состояние Балуха стабильно тяжелое, но он обеспечен всем необходимым. По ее данным 11 сентября для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели господина Владимира известные нейрохирурги, в частности, профессор Н. Полищук.

Справка: Медикаментозная (искусственная) кома или седация - это состояние сна, в который пациента специально вводят врачи с помощью медикаментов, чтобы дать возможность организму набраться сил.

Что предшествовало: 10 сентября Геращенко сообщила, что состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое уже несколько суток, врачи не дают никаких прогнозов.

Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. Сообщалось, что опрашиваются свидетели.

Украинская правда

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Темы: Балух
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