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Перемовини радників "нормандського формату" тривали 7 годин

П'ятниця, 11 вересня 2020, 21:55

У німецькій столиці завершилися переговори у "нормандському форматі" на рівні політичних радників.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Вони тривали сім годин. Основними темами були обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Наразі ніяких подробиць немає.

Довідково: Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також уходили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

Нагадаємо: 11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадник країн "нормандської четвірки".

В кінці липня заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що робота на рівні помічників триватиме.

Теми: нормандський форматНімеччинаАндрій ЄрмаквійнаДонбас


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