Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перемовини радників "нормандського формату" тривали 7 годин

П'ятниця, 11 вересня 2020, 21:55
Перемовини радників нормандського формату тривали 7 годин

У німецькій столиці завершилися переговори у "нормандському форматі" на рівні політичних радників.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Вони тривали сім годин. Основними темами були обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Наразі ніяких подробиць немає.

Довідково: Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо: 11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадник країн "нормандської четвірки".

В кінці липня заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що робота на рівні помічників триватиме.

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматНімеччинаАндрій ЄрмаквійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
нормандський формат
Посол України в Німеччини вважає можливим відновлення нормандського формату для припинення війни
Кремль каже, що погодиться на саміт "нормандської четвірки", якщо їм сподобається повістка
"Червоних ліній не перетнули": Кулеба про "нормандську" зустріч радників у Берліні
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: