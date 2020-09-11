Перемовини радників "нормандського формату" тривали 7 годин

У німецькій столиці завершилися переговори у "нормандському форматі" на рівні політичних радників.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Вони тривали сім годин. Основними темами були обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Наразі ніяких подробиць немає.

Довідково: Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також уходили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

Нагадаємо: 11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадник країн "нормандської четвірки".

В кінці липня заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що робота на рівні помічників триватиме.