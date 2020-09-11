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Переговоры советников "нормандского формата" длились 7 часов

Пятница, 11 сентября 2020, 21:55
Переговоры советников нормандского формата длились 7 часов

В немецкой столице завершились переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников.

Источник: "Укринформ"

Детали: Они продолжались 7 часов. Основными темами были обсуждение состояния выполнения решений парижского, 2019 года, саммита лидеров и подготовка к очередной встрече на высшем уровне; режим тишины в Донбассе, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами и другие.

Сейчас никаких подробностей нет.

Справка: Украину на встрече представляли вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним: 11 сентября в 15:00 в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки".

В конце июля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

В то же время пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заверил, что работа на уровне помощников будет продолжаться.

Темы: нормандский форматГерманияАндрей ЕрмаквойнаДонбасс
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