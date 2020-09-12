Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів
Президент Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого біля пляжу в Одесі в листопаді 2019 року танкера Delfi, і до якої політичної партії вони мають відношення, після проведення місцевих виборів.
Джерело: Зеленський на брифінгу в суботу в Одесі, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Десять місяців власники не давали державі ніякої можливості, щоб ми займалися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, тому що вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi".
За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків та без прапорів".
"Всі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера".
Деталі: Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші.
"Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали" нашу країну", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що 21 липня Адміністрація морських портів України разом з Міністерством інфраструктури вперше були залучені до процесу підйому і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. Він звернув увагу, що весь процес зайняв 50 днів, а безпосередньо робіт – 30 днів.
Пряма мова: "Я розумію, що це довго, але якщо взяти в цілому той термін, за який дійсно держава змогла відбуксирувати танкер Delfi, я вважаю, це було швидко. Але, на жаль, просимо вибачення, не змогли з самого початку втрутитися і "зламати" цю приватну компанію".
Передісторія:
- 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер Delfi, власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Того ж дня аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
- 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера Delfi запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
- Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому Delfi.
- 9 вересня судно Delfi забрали з одеського пляжу "Дельфін".