Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого біля пляжу в Одесі в листопаді 2019 року танкера Delfi, і до якої політичної партії вони мають відношення, після проведення місцевих виборів.

Джерело: Зеленський на брифінгу в суботу в Одесі, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Десять місяців власники не давали державі ніякої можливості, щоб ми займалися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, тому що вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi".

За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків та без прапорів".

"Всі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера".

Деталі: Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші.

"Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали" нашу країну", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що 21 липня Адміністрація морських портів України разом з Міністерством інфраструктури вперше були залучені до процесу підйому і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. Він звернув увагу, що весь процес зайняв 50 днів, а безпосередньо робіт – 30 днів.

Пряма мова: "Я розумію, що це довго, але якщо взяти в цілому той термін, за який дійсно держава змогла відбуксирувати танкер Delfi, я вважаю, це було швидко. Але, на жаль, просимо вибачення, не змогли з самого початку втрутитися і "зламати" цю приватну компанію".

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