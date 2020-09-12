Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

Президент Володимир Зеленський обіцяє назвати бенефіціара затонулого біля пляжу в Одесі танкера Delfi після проведення місцевих виборів, хоча ЗМІ ще у січні повідомляли, що справжнім власником танкера є ексдепутат Миколаївської облради від Партії регіонів Олег Ковтунов.

Джерело: Зеленський на брифінгу в суботу в Одесі, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Десять місяців власники не давали державі ніякої можливості, щоб ми займалися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, тому що вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi".

За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків та без прапорів".

"Всі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера".

Деталі: Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші.

"Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали" нашу країну", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що 21 липня Адміністрація морських портів України разом з Міністерством інфраструктури вперше були залучені до процесу підйому і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. Він звернув увагу, що весь процес зайняв 50 днів, а безпосередньо робіт – 30 днів.

Пряма мова: "Я розумію, що це довго, але якщо взяти в цілому той термін, за який дійсно держава змогла відбуксирувати танкер Delfi, я вважаю, це було швидко. Але, на жаль, просимо вибачення, не змогли з самого початку втрутитися і "зламати" цю приватну компанію".

Що передувало: Одеське видання "Думська" ще у січні цього року писало, що справжнім власником танкера Delfi є колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів Олег Ковтунов. Він заснував майже два десятки компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві, деякі торгують нафтопродуктами.

Формальним власником танкера зараз є британська компанія MISTER DRAKE PC.

До цього чиновники називали власниками інші англійські юридичні особи: спочатку в офіційних повідомленнях фігурувала фірма з Бірмінгема Atenia Holding Ltd, потім – Frio Fondo LP, теж із Бірмінгема.

Як і сам танкер, обидві бірмінгемські компанії фігурують у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльності бізнес-групи Сергія Курченка, яка близька до сім'ї експрезидента Віктора Януковича.

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