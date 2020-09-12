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Зеленский пообещал назвать партию-бенефициара танкера Delfi после выборов

Суббота, 12 сентября 2020, 18:36
Зеленский пообещал назвать партию-бенефициара танкера Delfi после выборов
ФОТО DUMSKAYA.NET

Президент Владимир Зеленский обещает назвать бенефициара затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi после проведения местных выборов, хотя СМИ еще в январе сообщали, что настоящим владельцем танкера является экс-депутат Николаевского облсовета от Партии регионов Олег Ковтунов.

Источник: Зеленский на брифинге в субботу в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi".

По его словам, государство интересовало, что это за танкер "без, как говорится, опознавательных знаков и без флагов".

"Все боялись, и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера".

Детали: Президент заявил, что владельцы танкера не давали ничего с ним делать, потому что хотели на этом заработать деньги.

"Просто распилить это на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", - отметил он.

Зеленский напомнил, что 21 июля Администрация морских портов Украины вместе с Министерством инфраструктуры впервые были привлечены к процессу подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. Он обратил внимание, что весь процесс занял 50 дней, а непосредственно работ – 30 дней.

Прямая речь: "Я понимаю, что это долго, но если взять в целом тот срок, за который действительно государство смогло отбуксировать танкер Delfi, я считаю, это было быстро. Но, к сожалению, просим прощения, не смогли с самого начала вмешаться и "сломать" эту частную компанию".

Что предшествовало: Одесское издание "Думская" еще в январе этого года писало, что настоящим владельцем танкера Delfi является бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. Он основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, некоторые торгуют нефтепродуктами.

Формальным владельцем танкера является британская компания MISTER DRAKE PC.

До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом — Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема.

Как и сам танкер, обе бирмингемские компании фигурируют в уголовном производстве, связанном с деятельности бизнес-группы Сергея Курченко, которая близка к семье экс-президента Виктора Януковича.  

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi, владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему Delfi.
  • 9 сентября судно Delfi забрали с одесского пляжа "Дельфин".

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Темы: ЗеленскийОдесса
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