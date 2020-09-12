Зеленский пообещал назвать партию-бенефициара танкера Delfi после выборов

Президент Владимир Зеленский пообещал назвать владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе в ноябре 2019 года танкера Delfi, и к какой политической партии они имеют отношение, после проведения местных выборов.

Источник: Зеленский на брифинге в субботу в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi".

По его словам, государство интересовало, что это за танкер "без, как говорится, опознавательных знаков и без флагов".

"Все боялись, и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера".

Детали: Президент заявил, что владельцы танкера не давали ничего с ним делать, потому что хотели на этом заработать деньги.

"Просто распилить это на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", - отметил он.

Зеленский напомнил, что 21 июля Администрация морских портов Украины вместе с Министерством инфраструктуры впервые были привлечены к процессу подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. Он обратил внимание, что весь процесс занял 50 дней, а непосредственно работ – 30 дней.

Прямая речь: "Я понимаю, что это долго, но если взять в целом тот срок, за который действительно государство смогло отбуксировать танкер Delfi, я считаю, это было быстро. Но, к сожалению, просим прощения, не смогли с самого начала вмешаться и "сломать" эту частную компанию".

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