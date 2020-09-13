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Венедіктова вважає, що Порошенко піариться на провадженнях проти нього

Неділя, 13 вересня 2020, 00:19
Фото: Назарій Мазилюк, УП

Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що експрезиденту Петру Порошенку вигідний піар через відкриття проти нього ряду кримінальних проваджень.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру

Пряма мова: "Мені здається, така увага до кримінальних проваджень – це певний піар певним особам".

"Подивіться, навіть наші молоді політики. Як краще привернути до себе увагу? Вийти й сказати: "Дивіться, на мене відкрили справу".

Останні декілька місяців, і мені здається, як тільки я прийшла на посаду генерального прокурора, справи є відкриті щодо мене. Я десь бігаю й кричу, що це вплив на генерального прокурора? Ні, я розумію, що органи розслідують і вони розберуться. А коли людина хоче про себе нагадати, і більше нагадати нема чим, бігають і кричать про політичні переслідування".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи потрібен такий піар Порошенку, який не є молодим політиком, а пропрацював 5 років президентом, Венедіктова сказала: "Я думаю, що на сьогоднішній день йому такий піар потрібен".

Пряма мова: "Тому що те, що він попрацював 5 років, моє оціночне судження як громадянина – це вже мало кому цікаво. І остання електоральна революція показала, що країна хоче більшого".

"Реально в країни вкрали 5 років життя, можливості. Те, що відбувається на Донбасі – це реальна біда для України. І чим більше це затягувалося, тим менше можливостей реально і швидко щось зупинити".

Передісторія:

  • 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.
  • 11 вересня адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що 4 вересня з’явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти Порошенка.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ВенедіктоваПорошенко


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