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Проти Порошенка почали 15 нових справ – адвокати

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:56
Проти Порошенка почали 15 нових справ – адвокати

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка повідомив, що проти екс-президента почалося розслідування у 15 нових провадженнях.

Джерело: брифінг адвокатів Порошенка Ігоря Голованя і Іллі Новікова

Пряма мова Голованя: "4 вересня з’явилося 15 нових проваджень спрямованих фактично проти п’ятого президента України Петра Порошенка...

Не дає нам забути про себе пан Андрій Портнов, який нещодавно опублікував 15-те чи 16-те провадження. Мало йому було тих заяв, якими він завалив ДБР. Тепер чергове провадження має відношення до "Кузні на Рибальському".

Деталі: Головань вважає, що справи сфабриковані. Адвокат додав, що справи відкрили в СБУ. 

За його словами, у провадженнях йдеться про статті 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність), 109 ККУ (повалення конституційного ладу, захоплення державної влади),  державна зрада, привласнення власності, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп’ютерних мереж.

Він додав, що справи дублюють попередні. Зокрема, провадження щодо "Кузні" відновили за рішенням Печерського суду. Захисник Порошенка припускає, що суддя Світлана Смик проявила "лояльність до Портнова", адже більше року розглядає справу щодо порушень самого Портнова.

Адвокат бачить у провадженнях слід колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського. Адже у фабулах справ багато йдеться про банківську справу.

Новіков заявив, що захист колишнього президента вважає, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров разом із Портновим та Коломойським скоординувалися проти Порошенка.

Зокрема, за його словами, Татаров розмовляє про арешт якогось майна Порошенка.

Найбільше уваги, на думку Новікова, будуть виділяти справам щодо телеканалу "Прямий" та "Кузні", а інш - це "відволікаючий маневр".

За інформацією Новікова, готуються обшуки на телеканалі "Прямий".

Знати більше: Суд над Порошенком. Розбираємо деталі справи

 У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • 8 липня суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Порошенку.
  • 8 липня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що одну зі справ проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яка стосується ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" закрили.
  • 1 липня Порошенко заявив, що проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоСБУКоломойськийОфіс президентаДБР
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