Венедиктова считает, что Порошенко пиарится на производствах против него

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что экс-президенту Петру Порошенко выгоден пиар из-за открытия против него ряда уголовных производств.

Источник: Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Мне кажется, такое внимание к уголовным производствам – это определенный пиар определенным лицам".

"Посмотрите, даже наши молодые политики. Как лучше привлечь к себе внимание? Выйти и сказать: "Смотрите, на меня завели дело".

Последние несколько месяцев, и мне кажется, как только я пришла на должность генерального прокурора, дела открыты в отношении меня. Я где-то бегаю и кричу, что это влияние на генерального прокурора? Нет, я понимаю, что органы расследуют и они разберутся. А когда человек хочет о себе напомнить, и больше напомнить нечем, бегают и кричат ​​о политических преследованиях".

Детали: Отвечая на вопрос, нужен ли такой пиар Порошенко, который не является молодым политиком, а проработал 5 лет президентом, Венедиктова сказала: "Я думаю, что на сегодняшний день ему такой пиар нужен".

Прямая речь: "Потому что то, что он поработал 5 лет, мое оценочное суждение как гражданина – это уже мало кому интересно. И последняя электоральная революция показала, что страна хочет большего".

"Реально у страны украли 5 лет жизни, возможности. То, что происходит на Донбассе – это реальная беда для Украины. И чем больше это затягивалось, тем меньше возможностей реально и быстро что-то остановить".

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