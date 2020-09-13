Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова считает, что Порошенко пиарится на производствах против него

Воскресенье, 13 сентября 2020, 00:19
Венедиктова считает, что Порошенко пиарится на производствах против него
Фото: Назарий Мазилюк, УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что экс-президенту Петру Порошенко выгоден пиар из-за открытия против него ряда уголовных производств.

Источник: Венедиктова в интервью Савику Шустеру

Прямая речь: "Мне кажется, такое внимание к уголовным производствам – это определенный пиар определенным лицам".

"Посмотрите, даже наши молодые политики. Как лучше привлечь к себе внимание? Выйти и сказать: "Смотрите, на меня завели дело".

Последние несколько месяцев, и мне кажется, как только я пришла на должность генерального прокурора, дела открыты в отношении меня. Я где-то бегаю и кричу, что это влияние на генерального прокурора? Нет, я понимаю, что органы расследуют и они разберутся. А когда человек хочет о себе напомнить, и больше напомнить нечем, бегают и кричат ​​о политических преследованиях".

Детали: Отвечая на вопрос, нужен ли такой пиар Порошенко, который не является молодым политиком, а проработал 5 лет президентом, Венедиктова сказала: "Я думаю, что на сегодняшний день ему такой пиар нужен".

Прямая речь: "Потому что то, что он поработал 5 лет, мое оценочное суждение как гражданина – это уже мало кому интересно. И последняя электоральная революция показала, что страна хочет большего".

"Реально у страны украли 5 лет жизни, возможности. То, что происходит на Донбассе – это реальная беда для Украины. И чем больше это затягивалось, тем меньше возможностей реально и быстро что-то остановить".

Предыстория:

  • 1 июля пятый президент Петр Порошенко заявил, что против него расследуют 24 уголовных производства, и за всеми ними стоит Офис президента, или лично глава страны Владимир Зеленский.
  • 11 сентября адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что 4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против Порошенко.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: