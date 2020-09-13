Лікарі розповіли про стан Балуха
Стан колишнього бранця Кремля кримчанина Володимира Балуха станом на 12 вересня залишається стабільно тяжким.
Джерело: Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко з посиланням на повідомлення лікарів
Пряма мова: "Від лікарів В. Балуха: "Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Усе, що потрібно, є. Під контролем".
Від лікуючих лікарів В. Балуха: " Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все ,що потрібно є. Під контролем!"Опубліковано Iryna Gerashchenko Субота, 12 вересня 2020 р.
Деталі: Напередодні Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів щодо стану Володимира Балуха.
Його прооперували та перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього тяжка черепно-мозкова травма.
При цьому за словами колишнього політв’язня Олега Сенцова, у Балуха зламана рука і ключиця.
Нагадаємо: 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балуха лікарі ввели в стан медикаментозної коми.
Передісторія:
- 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
- Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 чоловік відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Останній раз його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.