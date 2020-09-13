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Лікарі розповіли про стан Балуха

Неділя, 13 вересня 2020, 10:02

Стан колишнього бранця Кремля кримчанина Володимира Балуха станом на 12 вересня залишається стабільно тяжким.

Джерело: Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко з посиланням на повідомлення лікарів

Пряма мова: "Від лікарів В. Балуха: "Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Усе, що потрібно, є. Під контролем".

Від лікуючих лікарів В. Балуха: " Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все ,що потрібно є. Під контролем!"

Опубліковано Iryna Gerashchenko Субота, 12 вересня 2020 р.

Деталі: Напередодні Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів щодо стану Володимира Балуха.

Його прооперували та перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього тяжка черепно-мозкова травма.

При цьому за словами колишнього політв’язня Олега Сенцова, у Балуха зламана рука і ключиця.

Нагадаємо: 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балуха лікарі ввели в стан медикаментозної коми.

Передісторія:

  • 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
  • Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 чоловік відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Останній раз його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.

Українська правда
Теми: Балухполітв'язні


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