Врачи рассказали о состоянии Балуха
Состояние бывшего политзаключенного Кремля крымчанина Владимира Балуха по состоянию на 12 сентября остается стабильно тяжелым.
Источник: Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на сообщение врачей
Прямая речь: "От врачей В. Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Нужно время. Все, что нужно, есть. Под контролем".
Від лікуючих лікарів В. Балуха: " Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все ,що потрібно є. Під контролем!"Опубліковано Iryna Gerashchenko Субота, 12 вересня 2020 р.
Детали: Накануне Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха.
Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.
При этом по словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, у Балуха сломаны рука и ключица.
Напомним: 11 сентября сообщалось, что Владимира Балуха врачи ввели в состояние медикаментозной комы.
Предыстория:
- 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
- Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.