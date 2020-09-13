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Врачи рассказали о состоянии Балуха

Воскресенье, 13 сентября 2020, 10:02

Состояние бывшего политзаключенного Кремля крымчанина Владимира Балуха по состоянию на 12 сентября остается стабильно тяжелым.

Источник: Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на сообщение врачей

Прямая речь: "От врачей В. Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей.  Нужно время. Все, что нужно, есть. Под контролем".

Від лікуючих лікарів В. Балуха: " Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все ,що потрібно є. Під контролем!"

Опубліковано Iryna Gerashchenko Субота, 12 вересня 2020 р.

Детали: Накануне Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха.

Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

При этом по словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, у Балуха сломаны рука и ключица.

Напомним: 11 сентября сообщалось, что Владимира Балуха врачи ввели в состояние медикаментозной комы.

Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

Украинская правда
Темы: Балухполитзаключенные


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