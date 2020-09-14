Лікарі розповіли про стан Балуха

Стан колишнього бранця Кремля кримчанина Володимира Балуха станом на 14 вересня залишається стабільно важким.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Ірини Геращенко з посиланням на повідомлення лікарів

Пряма мова: "Від лікуючих лікарів В.Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт усім забезпечений, робимо все необхідне".

Деталі: Напередодні Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів щодо стану Володимира Балуха.

Його прооперували та перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього тяжка черепно-мозкова травма.

При цьому за словами колишнього політв’язня Олега Сенцова, у Балуха зламана рука і ключиця.

Нагадаємо: 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балуха лікарі ввели в стан медикаментозної коми.

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