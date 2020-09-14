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Лікарі розповіли про стан Балуха

Понеділок, 14 вересня 2020, 11:05
Лікарі розповіли про стан Балуха

Стан колишнього бранця Кремля кримчанина Володимира Балуха станом на 14 вересня залишається стабільно важким.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Ірини Геращенко з посиланням на повідомлення лікарів

Пряма мова: "Від лікуючих лікарів В.Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт усім забезпечений, робимо все необхідне".

Деталі: Напередодні Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів щодо стану Володимира Балуха.

Його прооперували та перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього тяжка черепно-мозкова травма.

При цьому за словами колишнього політв’язня Олега Сенцова, у Балуха зламана рука і ключиця.

Нагадаємо: 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балуха лікарі ввели в стан медикаментозної коми.

Передісторія:

  • 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
  • Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.

Українська правда

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Теми: Балухполітв'язні
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