Лікарі розповіли про стан Балуха
Стан колишнього бранця Кремля кримчанина Володимира Балуха станом на 14 вересня залишається стабільно важким.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Ірини Геращенко з посиланням на повідомлення лікарів
Пряма мова: "Від лікуючих лікарів В.Балуха: "Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт усім забезпечений, робимо все необхідне".
Деталі: Напередодні Геращенко писала, що були проведені додаткові консультації лікарів щодо стану Володимира Балуха.
Його прооперували та перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього тяжка черепно-мозкова травма.
При цьому за словами колишнього політв’язня Олега Сенцова, у Балуха зламана рука і ключиця.
Нагадаємо: 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балуха лікарі ввели в стан медикаментозної коми.
Передісторія:
- 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
- Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
- Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.