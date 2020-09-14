Врачи рассказали о состоянии Балуха
Состояние бывшего пленника Кремля крымчанина Владимира Балуха по состоянию на 14 сентября остается стабильно тяжелым.
Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Ирины Геращенко со ссылкой на сообщение врачей
Прямая речь: "От лечащих врачей В.Балух: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое".
Детали: Накануне Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха.
Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.
При этом по словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, у Балуха сломаны рука и ключица.
Напомним: 11 сентября сообщалось, что Владимира Балуха врачи ввели в состояние медикаментозной комы.
Предыстория:
- 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
- Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.