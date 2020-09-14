Врачи рассказали о состоянии Балуха

Состояние бывшего пленника Кремля крымчанина Владимира Балуха по состоянию на 14 сентября остается стабильно тяжелым.

Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Ирины Геращенко со ссылкой на сообщение врачей

Прямая речь: "От лечащих врачей В.Балух: "Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое".

Детали: Накануне Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха.

Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

При этом по словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, у Балуха сломаны рука и ключица.

Напомним: 11 сентября сообщалось, что Владимира Балуха врачи ввели в состояние медикаментозной комы.

Предыстория: