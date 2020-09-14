Я інакше підбираю кадри: Разумков про призначення Фокіна через онуку

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи призначення Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації у ТКГ, заявив, що користується іншими механізми підбору кадрів.

Джерело: брифінг Разумкова у Верховній Раді 14 вересня

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про підходи формування і підбір кадрів, то я скажу так: я користуюся іншими механізмами підбору кадрів".

Деталі: За словами Разумкова, профільний комітет запланував зустріч із Фокіним, але у Фокіна чомусь не вийшло прийти, тому зустріч перенесли на невизначений час.

При цьому глава ВР додав, що розуміє, що Фокін озвучує свою особисту позицію, говорячи про Донбас, але його дивують звинувачення парламенту у тому, що той працює не для миру в Україні.

Що було раніше: Онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Главу Офісу президента Фокіна називає "Андрюшею" та запевнила, що досить часто за ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

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