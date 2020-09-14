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Я иначе подбираю кадры: Разумков о назначении Фокина через внучку

Понедельник, 14 сентября 2020, 13:33
Я иначе подбираю кадры: Разумков о назначении Фокина через внучку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ, заявил, что пользуется другими механизмы подбора кадров.

Источник: брифинг Разумкова в Верховной Раде 14 сентября

Прямая речь: "Если мы говорим о подходах формирования и подбор кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров".

Детали: По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.

При этом глава ВР добавил, что понимает, что Фокин озвучивает свою личную позицию, говоря о Донбассе, но его удивляют обвинения парламента в том, что тот работает не для мира в Украине.

Что было раньше: Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

Предыстория: 

  • 18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
  • Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
  • Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.
  • Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Разумков ДмитрийТКГВерховная РадаДонбассАндрей Ермак
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