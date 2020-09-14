Я иначе подбираю кадры: Разумков о назначении Фокина через внучку
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя назначение Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ, заявил, что пользуется другими механизмы подбора кадров.
Источник: брифинг Разумкова в Верховной Раде 14 сентября
Прямая речь: "Если мы говорим о подходах формирования и подбор кадров, то я скажу так: я пользуюсь другими механизмами подбора кадров".
Детали: По словам Разумкова, профильный комитет запланировал встречу с Фокиным, но в у него почему-то не получилось прийти, потому встречу перенесли на неопределенное время.
При этом глава ВР добавил, что понимает, что Фокин озвучивает свою личную позицию, говоря о Донбассе, но его удивляют обвинения парламента в том, что тот работает не для мира в Украине.
Что было раньше: Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто за ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.
Предыстория:
- 18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
- Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
- Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.
- Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.