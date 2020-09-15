Венедиктова: Сейчас объявить подозрение нардепу Юрченко невозможно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.

Источник: Венедиктова на заседании Верховной Рады 15 сентября

Прямая речь: "Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа по установленным вышеуказанным фактам на сегодняшнем этапе следствия?

По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно.

А материалы, которые мне сегодня предоставили, не содержат таких сведений".

Детали: По словам Венедиктовой, сейчас единственным фактическим обстоятельством, известным ей, которое можно назвать доказанным, является "факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам".

По мнению генпрокурора, этого для объявления подозрения недостаточно.

Она добавила, что письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения она получила в 17:20 14 сентября, но среди этих документов не было материалов уголовного производства.

По словам Венедиктовой, прокуроры САП и она лично готовы изучить материалы уголовного производства, обработать их, и "если будет достаточно оснований, сообщить о подозрении", то она это сделает, потому что имеет "смелость принимать ответственные решения".

А до того, подчеркнула генпрокурор, она "не позволит необоснованных выпадов в отношении Верховной Рады".

Предыстория: