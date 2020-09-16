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Хасиди на кордоні забезпечені всім необхідним – МЗС

Середа, 16 вересня 2020, 03:37
Хасиди на кордоні забезпечені всім необхідним – МЗС
Фото: TYT.BY

Українська влада та посольства Ізраїлю в Україні та Білорусі забезпечили кошерною їжею та напоями хасидів, які перебувають на україно-білоруському кордоні, намагаючись потрапити до України для паломництва.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у facebook 

Пряма мова: "Попри те, що значна кількість громадян Ізраїлю продовжує перебувати між білоруським та українським пунктами пропуску, спільними зусиллями української влади, Посольств Ізраїлю в Україні та Білорусі, а також низки єврейських громад України нам вдалося забезпечити паломників кошерною їжею та напоями".

Деталі: В МЗС заявили, що із розумінням ставляться до зусиль Ізраїлю сприяти пропуску паломників до України, зокрема через звернення до президента Володимира Зеленського. Проте просять комунікувати, перш за все, через Кабмін. 

Єнін нагадав, що Україна вже звернулась до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень.

Що передувало: З обіду 14 вересня іноземні громадяни почали збиратися на кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня – та продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропуску.

Станом на ранок 15 вересня, за даними ДПСУ, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян.

Українська правда

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Теми: ІзраїльхасидикордонМЗС
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