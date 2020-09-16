Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хасиды на границе обеспечены всем необходимым – МИД

Среда, 16 сентября 2020, 03:37
Хасиды на границе обеспечены всем необходимым – МИД
Фото: TYT.BY

Украинская власть и посольства Израиля в Украине и Беларуси обеспечили кошерной едой и напитками хасидов, что находятся на украинско-белорусской границе, пытаясь попасть в Украину для паломничества.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в facebook

Прямая речь: "Несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины нам удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками".

Детали: В МИД заявили, что с пониманием относятся к усилиям Израиля способствовать пропуску паломников в Украину, в частности через обращение к президенту Владимира Зеленского. Однако просят коммуницировать, прежде всего, через Кабмин.

Енин напомнил, что Украина уже обратилась к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Что предшествовало: С обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничение въезда иностранцев до 28 сентября - и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильхасидыграницаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Израиль
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: