Хасиды на границе обеспечены всем необходимым – МИД

Украинская власть и посольства Израиля в Украине и Беларуси обеспечили кошерной едой и напитками хасидов, что находятся на украинско-белорусской границе, пытаясь попасть в Украину для паломничества.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в facebook

Прямая речь: "Несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины нам удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками".

Детали: В МИД заявили, что с пониманием относятся к усилиям Израиля способствовать пропуску паломников в Украину, в частности через обращение к президенту Владимира Зеленского. Однако просят коммуницировать, прежде всего, через Кабмин.

Енин напомнил, что Украина уже обратилась к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Что предшествовало: С обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничение въезда иностранцев до 28 сентября - и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.