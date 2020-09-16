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МЗС вимагає від Росії роз’яснень через заяву про нормандський саміт

Середа, 16 вересня 2020, 09:37
МЗС вимагає від Росії роз’яснень через заяву про нормандський саміт

Міністерство закордонних справ України вимагає у Росії пояснень після заяви заступника голови російського МЗС Андрія Руденка щодо неправдивості слів президента України про готовність усіх сторін до нормандського саміту лідерів.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС України, оприлюднений у вівторок ввечері

Деталі: У МЗС підкреслили, що перебуваючи з офіційним візитом у Австрії, Володимир Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів нормандського формату, а про принципову готовність його учасників зустрітися.

На думку українського дипломатичного відомства, "якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт".

У МЗС підкреслили, що цей "недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар" заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам нормандського формату, так і міжнародному співтовариству.

Цьому передувало: У вівторок у Відні Зеленський заявив, що всі лідери країн-учасниць нормандського формату погодилися на зустріч на найвищому рівні, і вона може відбутися після ще однієї зустрічі політичних радників.

Руденко заявив, що ця заява не відповідає дійсності: "На зустрічі радників і політрадників в Берліні, яка відбулася минулої п'ятниці, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає".

Представник РФ, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак після зустрічі політрадників у Берліні заявив, що умов для проведення саміту немає.

Більше про берлінську зустріч: Шантаж убивством Мінська: що пішло не так на переговорах Єрмака у Берліні

Теми: нормандський форматМЗСРосія
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