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МИД требует от России разъяснений из-за заявления о нормандском саммите

Среда, 16 сентября 2020, 09:37
МИД требует от России разъяснений из-за заявления о нормандском саммите

Министерство иностранных дел Украины требует от России объяснений из-за заявления заместителя главы российского МИД Андрея Руденко о неправдивости слов президента Украины о готовности всех сторон к нормандскому саммиту лидеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД Украины, обнародованный во вторник вечером

Детали: В МИД подчеркнули, что, находясь с официальным визитом в Австрии, Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

По мнению украинского дипломатического ведомства, "если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт".

В МИД подчеркнули, что этот "недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий" заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата, так и международному сообществу.

Этому предшествовало: Во вторник в Вене Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на высшем уровне, и она может произойти после еще одной встречи политических советников.

Руденко заявил, что это заявление не соответствует действительности: "На встрече советников и политсоветников в Берлине, которая состоялась в прошлую пятницу, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет".

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после встречи политсоветников в Берлине заявил, что условий для проведения саммита нет.

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Темы: нормандский форматМИДРосcия
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