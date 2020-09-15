Зеленський: До зустрічі "нормандської четвірки" ще раз зустрінуться радники

Саміт лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після ще однієї зустрічі їхніх радників, заявив президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у Відні на спільному з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом брифінгу

Деталі: Зеленський нагадав, що 11 вересня відбулася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки", без якої неможлива була зустріч лідерів.

Він сподівається, що впродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч радників.

Пряма мова Зеленського: "На цій зустрічі (11 вересня) домовленість головна: буде режим тиші, не буде пострілів. Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих.

Декілька питань там ще піднімалися. Ще на Мінській підгрупі підготували 20 нових ділянок для розмінування… і відкриття "КПВВ, і нових точок розведення. Є крок уперед в питанні доступу "Червоного хреста" на тимчасово окуповані території, про що говорили ще у нормандському форматі (лідери – ред.) у грудні (…).

Багато речей проговорили, питання підняли, але не вирішили, а повинні вирішити чи мати хоча б генеральні домовленості для того, щоб уже відбулася зустріч лідерів.

Тому буде зустріч – не можу обіцяти, але, мені здається, упродовж 10 днів повинна бути, сподіваюся, ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч лідерів нормандської четвірки. Принаймні, всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі".

Інші подробиці: Зеленський сказав, що "бажано найближчим часом закінчити війну", а першим кроком до цього є стале припинення вогню, бо "ніякого діалогу без припинення вогню не може бути".

Тому, за його словами, домовленості від 27 липня дуже важливі. Після них 6 тижнів не було втрат, але на 7-й тиждень була бойова втрата. Тому потрібна була термінова зустріч радників.

Загалом, за словами українського президента, "14 тисяч загиблих на цій війні, яку починала не Україна".

Від УП: Візит у Відень – перша закордонна поїздка Володимира Зеленського після карантинного "локдауну". У ній президента супроводжує дружина Олена.

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