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Епідемія: Степанов каже, що третині госпіталізованих ще не підтвердили діагноз

Середа, 16 вересня 2020, 10:16

В Україні госпіталізовано близько 12,7 тисяч людей, у яких підозрюють або підтвердили діагноз COVID-19, із них підтверджений діагноз у 8,2 тисяч пацієнтів.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова голови МОЗ: "В нас із загальної кількості ліжок, які в нас є у понад 300 лікарнях, 28 576 ліжок уже введено у різних лікарнях, на них надається допомога госпіталізованим.

Всього госпіталізовано близько 12 700 людей із підозрою або з підтвердженим діагнозом COVID-19. Підтверджених – 8 200 пацієнтів.

У нас постійно зростає кількість госпіталізованих".

Деталі: За добу 15 вересня в Україні було госпіталізовано 504 людини.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСтепановМОЗ


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