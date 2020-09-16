Эпидемия: Степанов говорит, что трети госпитализированных еще не подтвердили диагноз

В Украине госпитализированы около 12,7 тысяч человек, у которых подозревают или подтвердили диагноз COVID-19, из них подтвержден диагноз у 8,2 тысяч пациентов.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь главы Минздрава: "У нас из общего количества коек, которые у нас есть в более чем 300 больницах, 28 576 коек уже введено в разных больницах, на них оказывается помощь госпитализированным.

Всего госпитализировано около 12 700 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Подтвержденных – 8 200 пациентов.

У нас постоянно растет количество госпитализированных".

Детали: За сутки 15 сентября в Украине были госпитализированы 504 человека.