НАБУ звинуватило Венедіктову в брехні щодо кількох справ, зокрема про Юрченка

Національне антикорупційне бюро звинувачує генпрокурора Ірину Венедіктову в маніпуляціях під час виступу у Верховній Раді щодо справи про хабар, в якій фігурує депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко.

Джерело: НАБУ у Facebook

Деталі: В бюро звернули увагу на те, що 15 вересня Венедіктова казала неправду в парламенті, стверджуючі, що в Офісу генпрокурора недостатньо доказів для вручення Юрченку підозри.

Там надали цитату генпрокурорки: "...На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину неможливо. А матеріали, які мені на сьогодні надали (cтосовно нардепа), не містять таких відомостей…

Вчора (14 вересня) я отримала лист від керівництва НАБУ та чернетку підозри без матеріалів провадження о 17:20. Лист і чернетка — все".

Але, стверджує НАБУ, насправді все зовсім не так. У бюро нагадали, що матеріали, надані ОГП, містили, з-поміж іншого, розсекречені протоколи здійснених негласних слідчих дій, відповідно до яких народний депутат під час зустрічі із детективом "під прикриттям" повідомив, що необхідною умовою для внесення запропонованих правок та пропозицій до законопроєкту є надання йому хабаря, сума якого буде повідомлена окремо його помічником.

За словами НАБУ, помічник дійсно повідомив про те, що внесення правок буде коштувати 13 тис. доларів. 3 серпня 2020 року народний депутат вніс до законопроєкту потрібні пропозиції. Під час наступних зустрічей із детективом народний депутат підтвердив свою обізнаність із фактом передачі помічнику грошових коштів, а також повідомив, що для їх подальшого схвалення профільним Комітетом ВРУ заявнику необхідно надати ще 200 тис. доларів США.

15 вересня 2020 року Національне бюро повторно надало до Офісу Генерального прокурора наявні матеріали кримінального провадження.

У бюро кажуть, що матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують підозру Юрченку, ще 10 вересня вивчали прокурори ОГП. Близько 21:00 10 вересня 2020 року відбулася нарада за участі Генерального прокурора, Першого заступника директора Національного бюро та керівника Департаменту ОГП, під час якої доведено інформацію про обставини, встановлені слідством.

Крім того, заявляють в НАБУ, Венедіктова збрехала щодо справи проти суддів ОАСК. Вона казала в Раді наступне: "...Пройшло більше трьох місяців із моменту повідомлення про підозру [суддям ОАСК]…. Клопотання про відсторонення суддів направлено було в ВРП мною по рапорту прокурора САП, рапорту, який я сама запитала. Матеріалів від НАБУ у мене на столі до цих пір немає. Питання про арешти, відправлення таких речей без матеріалів проваджень неможливе".

Насправді ж, переконують в бюро, 23 липня НАБУ і САП скерували генпрокурору та її заступнику проєкти клопотань про відсторонення шістьох суддів ОАСК від здійснення правосуддя, про дозвіл на затримання, арешт та тримання під вартою. Реакції генпрокурора не було, а її заступник повідомив НАБУ про неможливість розгляду таких клопотань, відтак НАБУ повторно звернулося до Венедіктової 31 липня. Після чого вона скерувала до НАБУ лист щодо необхідності надання додаткових матеріалів на обґрунтування поданих проєктів клопотань.

За результатами вивчення доказів (у тому числі матеріалів НСРД), обсяг яких становив понад 5 томів, генпрокурор підписала клопотання про відсторонення суддів.

Окремо в НАБУ зауважили, що Венедіктовій неодноразово доповідали про обставини справи під час спільних нарад, у тому числі це робили і співробітники НАБУ, як до, так і після повідомлення про підозру суддям ОАСК 17 липня. Більше того, генеральний прокурор особисто ухвалювала низку процесуальних рішень щодо справи.

Також в бюро зазначили, що до передачі справи від СБУ до НАБУ у липні 2020 року матеріали розслідування фактично понад рік фізично знаходилися в ОГП.

Також, розповідають в антикорупційному органі, Венедіктова сказала неправду про справу власника VAB Банку Олега Бахматюка.

Її цитата: "Цю справу (за підозрою власника "ВіЕйБі банку") Офіс генерального прокурора так само пройшов гідно. Нас критикували за те, що ОГП виконав судове рішення і скасував постанову попереднього заступника генерального прокурора…. ОГП виконав і ухвалу рішення ВАКСу і скасував попередню постанову... Що далі в цій справі? А далі в цій справі — тиша".

Протев НАБУ своя версія подій. У бюро стверджують, що за три дні після скасування Венедіктовою постанови про закриття справи НАБУ і САП спрямували до Офісу генпрокурора клопотання про видачу власника "ВіЕйБі банку" для притягнення до кримінальної відповідальності для подальшого звернення до компетентних органів Австрії із запитом про екстрадицію. Станом на 15 вересня 2020 року Офіс генпрокурора до органів Австрії не звертався.

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