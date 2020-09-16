Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ обвинило Венедиктову во лжи по нескольким делам, в частности о Юрченко

Среда, 16 сентября 2020, 18:48

Национальное антикоррупционное бюро обвиняет генпрокурора Ирину Венедиктову в манипуляциях во время выступления в Верховной Раде по делу о взятке, в котором фигурирует депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко.

Источник: НАБУ в Facebook

Детали: В бюро обратили внимание на то, что 15 сентября Венедиктова говорила неправду в парламенте, утверждая, что у Офиса генпрокурора недостаточно доказательств для вручения Юрченко подозрения.

Там предоставили цитату генпрокурора: "...По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды, уведомить кого-то за совершение такого должностного преступления невозможно. А материалы, которые мне на сегодня предоставили (относительно нардепа), не содержат таких сведений…

Вчера (14 сентября) я получила письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства в 17:20. Письмо и черновик — все".

Но, утверждает НАБУ, на самом деле все совсем не так. В бюро напомнили, что материалы, предоставленные ОГП, содержали, среди прочего, рассекреченные протоколы негласных следственных действий, в соответствии с которыми народный депутат во время встречи с детективом "под прикрытием" сообщил, что необходимым условием для внесения предложенных правок и предложений в законопроект является дача ему взятки, сумма которой будет сообщена отдельно его помощником.

По словам НАБУ, помощник действительно сообщил о том, что внесение правок будет стоить 13 тыс. долларов. 3 августа народный депутат внес в законопроект нужные предложения. Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их дальнейшего одобрения профильным комитетом ВР заявителю необходимо предоставить еще 200 тыс. долларов.

15 сентября 2020 года Национальное бюро повторно предоставило в Офис генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства.

В бюро говорят, что материалы уголовного производства, которые обосновывают подозрение Юрченко, еще 10 сентября изучали прокуроры ОГП. Около 21:00 10 сентября состоялось совещание с участием генпрокурора, первого заместителя директора НАБУ и руководителя департамента ОГП, в ходе которой была донесена ведена информация об обстоятельствах, установленных следствием.

Кроме того, заявляют в НАБУ, Венедиктова солгала по делу против судей ОАСК. Она говорила в Раде следующее: "...Прошло более трех месяцев с момента сообщения о подозрении (судьям ОАСК).... Ходатайство об отстранении судей направлено было в ВСП мной по рапорту прокурора САП, рапорту, который я сама просила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправке таких вещей без материалов производств невозможен".

На самом же деле, уверяют в бюро, 23 июля НАБУ и САП направили генпрокурору и его заместителю проекты ходатайств об отстранении шестерых судей ОАСК от осуществления правосудия, о разрешении на задержание, арест и содержание под стражей. Реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил НАБУ о невозможности рассмотрения таких ходатайств, поэтому НАБУ повторно обратилось к Венедиктовой 31 июля. После чего она направила в НАБУ письмо о необходимости предоставления дополнительных материалов на обоснование представленных проектов ходатайств.

По результатам изучения доказательств (в том числе материалов НСРД), объем которых составил более 5 томов, генпрокурор подписала ходатайство об отстранении судей.

Отдельно в НАБУ отметили, что Венедиктовой неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля. Более того, генеральный прокурор лично принял ряд процессуальных решений по делу.

Также в бюро отметили, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле материалы расследования фактически более года физически находились в ОГП.

Также, рассказывают в антикоррупционном органе, Венедиктова сказала неправду о деле владельца VAB Банка Олега Бахматюка.

Ее цитата: "Это дело (по подозрению владельца "ВиЭйБ0и банка") Офис генерального прокурора так же прошел достойно. Нас критиковали за то, что ОГП выполнил судебное решение и отменил постановление предыдущего заместителя генерального прокурора.... ОГП выполнил и решение ВАКС и отменил предыдущее постановление... Что дальше в этом деле? А дальше в этом деле — тишина".

Однако в НАБУ своя версия событий. В бюро утверждают, что за три дня после отмены Венедиктовой постановления о закрытии дела НАБУ и САП направили в Офис генпрокурора ходатайство о выдаче владельца "ВиЭйБи банка" для привлечения к уголовной ответственности для дальнейшего обращения в компетентные органы Австрии с запросом об экстрадиции. По состоянию на 15 сентября 2020 года офис генпрокурора в органы Австрии не обращался.

Предыстория:

  •  13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, однако он не задержан. Неофициальному помощнику Юрченко сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу. В НАБУ утверждают, что подготовили проект подозрения Юрченко, но не могут вручить его нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.
  • Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.
  • На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должны построить в Украине иностранные инвесторы: "Хотел бы получить кусочек этого большого пирога".
  • НАБУ намекает, что препятствовать расследованию детективов могли должностные лица, ведь после передачи 50 тысяч долларов взятки: "За обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваНАБУвзятка


powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис Зеленского просит Беларусь не обнадеживать хасидов ложными заявлениями

фото, видеоГБР опубликовало свою версию "потери" Крыма

Кабмин изменил критерии для введения "красных" зон

видеоМарина Порошенко возглавила список "Евросолидарности" на выборах Киевсовета

инфографикаРейтинг кандидатов в президенты: отрыв Зеленского уменьшается

МИД требует от России разъяснений из-за заявления о нормандском саммите

Все новости...
Венедиктова
Посол ЕС поговорил с Венедиктовой о европейских деньгах и отборе главы САП
Просил "плюшки": НАБУ опубликовало материалы следствия по Юрченко
В Украине расследуют 3 дела относительно спецоперации по "вагнеровцам"
Последние новости
18:48
НАБУ обвинило Венедиктову во лжи по нескольким делам, в частности о Юрченко
18:47
Гривня подешевела до минимумов с марта
18:31
Кравчук требовал извинений от Грызлова за слова о Донбассе – СМИ
18:30
Штрафы до 51 тысячи: В Раде хотят повысить ответственность за перегруженные фуры
18:01
На Донбассе враг дважды открывал огонь. Есть не боевая потеря - штаб ООС
17:57
Лукашенко: Мы выборы провели, результат получили, а следующие – по Конституции
17:43
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
17:32
видеоКличко отреагировал на поддержку от партии Порошенко: Мы не торгуемся
17:26
Протесты шахтеров: прошло две недели, под землей еще около 200 человек
17:25
Лукашенко попросил у Путина "определенные типы оружия"
Все новости...