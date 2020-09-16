Україна пояснила, що інспекція в Шумах неможлива через позицію Росії

Через неконструктивну позицію Росію наразі не видається можливим проведення спільного інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині.

Джерело: заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 16 вересня у Відні, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Лоссовського: "Через відмову Росії дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду з метою підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії зіткнення, інспектування у районі селища Шуми Донецької області на даний момент не може бути проведено".

Деталі: Дипломат нагадав, що раніше українська сторона погодилася запросити координатора ОБСЄ у супроводі представників Тристоронньої контактної групи для здійснення 10 вересня спільного візиту в район н.п. Шуми з метою спростування недостовірних обвинувачень з боку РФ. Проте навіть ця відкритість не задовольнила Росію, яка направила ряд додаткових запитів (щодо нових районів для відвідування, фото- та відеозйомки, підписання спільного протоколу), що "унеможливило запланований спільний візит".

Дослівно: "Більше того, російські збройні формування відкрили вогонь по українських позиціях поблизу селища Шуми у районі, де мав відбутися спільний візит. При цьому, безпілотник СММ, що пролітав над цим районом, зазнав глушіння та був втрачений".

Протягом шести тижнів з 27 липня Україна виконує досягнуті домовленості. Ми готові йти й надалі цим шляхом з метою переходу від "тиші" на Донбасі до стійкого миру. Водночас, ми бачимо, що Росія переслідує зовсім інші цілі, а саме – піар, а не мир".

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