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Украина объяснила, что инспекция в Шумах невозможна из-за позиции России

Среда, 16 сентября 2020, 21:58
Украина объяснила, что инспекция в Шумах невозможна из-за позиции России

Из-за неконструктивной позиции России пока не представляется возможным проведение совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 16 сентября в Вене, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Лоссовского: "Из-за отказа России соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии столкновения, инспектирование в районе поселка Шумы Донецкой области на данный момент не может быть проведено".

Детали: Дипломат напомнил, что ранее украинская сторона согласилась пригласить координатора ОБСЕ в сопровождении представителей Трехсторонней контактной группы для осуществления 10 сентября совместного визита в район н.п. Шумы с целью опровержения недостоверных обвинений со стороны РФ. Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, направила ряд дополнительных запросов (по новым районам для посещения, фото- и видеосъемки, подписания совместного протокола), что "сделало невозможным запланированный совместный визит".

Дословно: "Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, потерпел глушение и был потерян".

В течение шести недель с 27 июля Украина выполняет достигнутые договоренности. Мы готовы идти и дальше по этому пути с целью перехода от "тишины" на Донбассе к стабильному миру. В то же время, мы видим, что Россия преследует совсем другие цели, а именно - пиар, а не мир".

Предыстория:

  • 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.
  • Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.
  • Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.
  • Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнасепаратизмРосcия
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