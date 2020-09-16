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Мінкульт вимагає вилучити "ВКонтакте" з онлайн-крамниць в Україні

Середа, 16 вересня 2020, 23:46

Міністерство культури та інформаційної політики готує звернення до основних провайдерів програмного забезпечення з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" з переліку доступних завантажень для українських користувачів.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Деталі: Нещодавно в медіа з’явилися повідомлення, що оновлена проксі мобільного додатку "ВКонтакте" дозволяє обійти блокування цієї соцмережі на території України.

Мінкульт зазначає, що спільно з РНБО, СБУ та іншими правоохоронними органами невідкладно вживають відповідних заходів для блокування роботи цієї соціальної мережі на території України.

Дослівно: "Звертаємо увагу, що традиційні піки активності російських спецслужб припадають на важливі події в суспільно-політичному житті України. Зараз - це місцеві вибори, які цілком ймовірно можуть стати об’єктом інформаційного впливу за допомогою таких ресурсів, як "ВКонтакте".

Усім нам варто пам’ятати, що інформаційне протистояння триває - в той час, коли "ВКонтакте" працює над своєю "присутністю" в Україні, відповідні українські структури постійно працюють, щоб запобігти цьому.

Так, серед іншого, міністерство готує звернення до основних провайдерів програмного забезпечення (Apple, Google та інші) з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" з переліку доступних завантажень для українських користувачів".

Що передувало: Російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити цю інформацію.

В РНБО заявили, що "ВКонтакте" має на меті збір російськими спецслужбами даних про громадян України.

Нагадаємо: 15 травня 2017 року указом президента України Порошенка від 15.05.2017 № 133 було уведене в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким на території України було заблоковано роботу ряду російських веб-ресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакті".

14 травня 2020 року указом президента Зеленського №184 ці санкції було продовжено.

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Українська правда
Теми: Мінкультурисоцмережіпропагандашпигунство


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