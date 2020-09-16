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Минкульт требует изъять "ВКонтакте" с онлайн-магазинов в Украине

Среда, 16 сентября 2020, 23:46
Минкульт требует изъять ВКонтакте с онлайн-магазинов в Украине

Министерство культуры и информационной политики готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей.

Источник: пресс-служба Минкульта

Детали: Недавно в СМИ появились сообщения, что обновленная прокси мобильного приложения "ВКонтакте" позволяет обойти блокировку этой соцсети на территории Украины.

Минкульт отмечает, что совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами безотлагательно принимают соответствующие меры для блокирования работы этой социальной сети на территории Украины.

Дословно: "Обращаем внимание, что традиционные пики активности российских спецслужб приходятся на важные события в общественно-политической жизни Украины. Сейчас - это местные выборы, которые вполне вероятно могут стать объектом информационного воздействия с помощью таких ресурсов, как "ВКонтакте".

Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается - в то время, когда "ВКонтакте" работает над своим "присутствием" в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают, чтобы предотвратить это.

Так, среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей".

Что предшествовало: Российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить эту информацию.

В РНБО заявили, что "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины.

Напомним: 15 мая 2017 года указом президента Украины Порошенко от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте".

14 мая 2020 года указом президента Зеленского №184 эти санкции были продолжены.

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Украинская правда

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Темы: Минкультурысоцсетипропагандашпионаж
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