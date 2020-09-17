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Кравчук вимагає допуску Червоного Хреста до полонених українців в ОРДЛО

Четвер, 17 вересня 2020, 22:50
Кравчук вимагає допуску Червоного Хреста до полонених українців в ОРДЛО

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що домовленості лідерів Нормандського формату щодо забезпечення повного й безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних виконуються лише Україною.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Кравчук нагадав, що ОРДЛО та Росія не виконують також домовленостей про забезпечення безперешкодного доступу для МКЧХ, досягнутих під час зустрічі радників лідерів Нормандського формату, що відбулася 11 вересня цього року в Берліні.

Він зазначив, що зі свого боку Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України.

Пряма мова Кравчука "Україна глибоко вдячна МКЧХ та ОБСЄ, зокрема главі делегації МКЧХ в Україні пані Флоранс Жиллєтт, а також координатору робочої групи з гуманітарних питань в ТКГ послу Тоні Фрішу, за послідовну підтримку справедливих вимог української сторони. Водночас усі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються й не виконуються саме з боку ОРДЛО та Російської Федерації.

Обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури. Ми вимагаємо припинити знущання над нашими громадянами й забезпечити доступ до них представників МКЧХ".

Передісторія:

  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму
  • Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.

Українська правда
Теми: КравчукОРДЛОполоненівійна
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