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Кравчук требует допуска Красного Креста к пленным украинцам в ОРДЛО

Четверг, 17 сентября 2020, 22:50

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что договоренности лидеров Нормандского формата по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым выполняются только Украиной.

Источник: Офис президента

Детали: Кравчук напомнил, что ОРДЛО и Россия не выполняют также договоренностей об обеспечении беспрепятственного доступа МККК, достигнутых во время встречи советников лидеров Нормандского формата, которая состоялась 11 сентября в Берлине.

Он отметил, что со своей стороны Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины.

Прямая речь Кравчука: "Украина глубоко благодарна МККК и ОБСЕ, в частности главе делегации МККК в Украине госпоже Флоранс Жиллетт, а также координатору рабочей группы по гуманитарным вопросам в ТКГ послу Тони Фришу, за последовательную поддержку справедливых требований украинской стороны. В то же время все обращения по доступу МККК к удерживаемым гражданам Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и Российской Федерации.

Возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК".

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщикапо урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
  • Кравчук заявил, что компромиссы будут искать, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.

Украинская правда
Темы: КравчукОРДЛОпленныевойна


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