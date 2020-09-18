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Шмигаль: Безвіз не відміняється

П'ятниця, 18 вересня 2020, 11:10

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує.

Джерело: Шмигаль під час години запитань до уряду 18 вересня

Пряма мова: "Безвіз не відміняється. Наші міжнародні колеги, і з Європейського союзу і Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу (на главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури -ред). Ми зараз дотримались усіх процедур, які прописані правилами, законодавством України, далі питання лишається до відкритості прозорості конкурсу.

Давайте подивимось, як пройде конкурс і всі разом, цілим суспільством, парламентом. Я впевнений, що все буде зроблено абсолютно в межах чинного законодавства".

Що передувало: "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявила, що рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом. У партії назвали комісію кишеньковою.

Водночас в Офісі президента заявили, що "взяли до відома, як визначення комісії так і критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту".

Передісторія:

  • Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії, яка буде вибирати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • Постанову підтримали нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депгрупи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні.м"Голос", "Євросолідарність", "Батьківщина" - голосували "проти". 
  • Перший керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький звільнився 1 вересня 2020 року.

Валентина Романенко, УП
Теми: безвізШмигаль


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