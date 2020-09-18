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Шмыгаль: Безвиз не отменяется

Пятница, 18 сентября 2020, 11:10

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает.

Источник: Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 18 сентября

Прямая речь: "Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги, и из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры –ред). Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны правилам, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости прозрачности конкурса.

Давайте посмотрим, как пройдет конкурс и все вместе, целым обществом, парламентом. Я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства".

Дополняется ...

Валентина Романенко, УП
Темы: безвизШмыгаль


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