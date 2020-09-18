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Шмыгаль: Безвиз не отменяется

Пятница, 18 сентября 2020, 11:10
Шмыгаль: Безвиз не отменяется

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает.

Источник: Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 18 сентября

Прямая речь: "Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги, и из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры –ред). Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны правилам, законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости прозрачности конкурса.

Давайте посмотрим, как пройдет конкурс и все вместе, целым обществом, парламентом. Я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства".

Что предшествовало: "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявила, что решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом. В партии назвали комиссию карманной.

В то же время в Офисе президента заявили, что "приняли к сведению, как определение комиссии так и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента".

Предыстория:

  • Рада на заседании 17 сентября поддержала проект постановления №4104 об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Постановление поддержали нардепы "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", депгруппы "За майбутнє", "Довіра" и позафракционные. "Голос", "Евросолидарнисть", "Батькивщина" - голосовали "против".
  • Первый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уволился 1 сентября 2020 года.

Валентина Романенко, УП
Темы: безвизШмыгаль
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