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Нардеп Юрченко не явился в суд: кивает на контакт с коронавирусом

Пятница, 18 сентября 2020, 13:32

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом".

Детали: В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.

Валентина Романенко, УП
Темы: взятка


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