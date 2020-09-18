Нардеп Юрченко не явился в суд: кивает на контакт с коронавирусом

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом".

Детали: В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.

Что предшествовало: Парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов депутата Александра Юрченко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

Предыстория:

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.

17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

Юрченко, который написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" и Фищенко вину отрицают.

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