Нардеп Юрченко не явился в суд: кивает на контакт с коронавирусом

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Прямая речь: "Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом".

Детали: В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.