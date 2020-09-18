Нардеп Юрченко не явился в суд: кивает на контакт с коронавирусом
Пятница, 18 сентября 2020, 13:32
Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП
Прямая речь: "Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом".
Детали: В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.
Валентина Романенко, УП