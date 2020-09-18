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"Євросолідарність" мала делегувати Балуха у Київраду, але зараз це нереалістично – Геращенко

П'ятниця, 18 вересня 2020, 18:08
Євросолідарність мала делегувати Балуха у Київраду, але зараз це нереалістично – Геращенко

Стан колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха стабільно важкий, "Євросолідарність" планувала делегувати його до Київської облради, але наразі це нереалістично.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Євросолідарності" Ірини Геращенко

Дослівно: "Від лікуючих лікарів Балуха: "Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну".

Володя вже 11 днів в лікарні, в важкому стані".

Деталі: За словами нардепа, й досі не відомо, скільки часу Балух знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу. Вона зазначила, що це ускладнює лікування.

Геращенко додала, що "Європейська Солідарність" планувала делегувати Балуха першим номером виборчого списку до Київської обласної ради, але наразі це нереалістично.

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Передісторія:

  • 8 вересня стало відомо, що вночі сильно побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
  • Балуха знайшли побитим на Гідропарку в Києві. У нього важка травма голови.
  • Поліцейські встановили, що Балух напередодні в компанії 10-15 осіб відпочивав в одному із закладів на території "Гідропарку". Востаннє його бачили близько опівночі. Пізніше поліція знайшла сумку з його речами.
  • 11 вересня повідомлялося, що Володимира Балуха лікарі ввели в стан медикаментозної коми. Досі стан пацієнта залишається стабільно важким.

Українська правда

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Теми: Європейська солідарністьБалух
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