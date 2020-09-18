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"Евросолидарность" должна была делегировать Балуха в Киевсовет, но сейчас это нереалистично – Геращенко

Пятница, 18 сентября 2020, 18:08
Евросолидарность должна была делегировать Балуха в Киевсовет, но сейчас это нереалистично – Геращенко

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое, "Евросолидарность" планировала делегировать его в Киевский облсовет, но пока это нереалистично.

Источник: Facebook-страница нардепа "Евросолидарности" Ирины Геращенко

Дословно: "От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна".

Володя уже 11 дней в больнице, в тяжелом состоянии".

Детали: По словам нардепа, до сих пор не известно, сколько времени Балух находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь. Она отметила, что это затрудняет лечение.

Геращенко добавила, что "Европейская Солидарность" планировала делегировать Балуха первым номером избирательного списка в Киевский областной совет, но пока это нереалистично.

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Предыстория:

  • 8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.
  • Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Украинская правда

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Темы: Европейская солидарностьБалух
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