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МЗС: Лукашенко навмисне зібрав хасидів у Білорусі, порушивши карантин

П'ятниця, 18 вересня 2020, 22:34

Білоруська влада на чолі з виконуючим обов’язки президента країни Олександром Лукашенком зумисне створила такі умови, за яких паломники-хасиди опинилися біля українського кордону, попри заборону на в’їзд іноземців з боку офіційного Києва.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова Єніна: "Нам досить прикро, що білоруська влада повела себе саме в такий спосіб, чудово знаючи, що в’їзд відповідної категорії громадян на територію України в цей період буде неможливим. Вони спеціально, навмисне, оформлювали зазначених громадян на в’їзд в аеропорту Мінська, всупереч своїм же нормативним правилам. Відповідно, режим Лукашенка навмисне своїми діями сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників та їх транзиту до кордону з Україною. Цим режим Лукашенка навмисно наражав зазначених людей на небезпеку".

Деталі: Єнін також зазначив, що з 10 вересня Ізраїль входить до так званої "червоної зони" в самій Білорусі і, відповідно до білоруського законодавства, навіть транзитний в’їзд з держав, що входять до "червоної зони", заборонений.

 Передісторія:

  • Згідно з постановою уряду, в'їзд в Україну для іноземців закрито з 28 серпня по 28 вересня. Влада зробила певні виключення, але паломництво до них не входить.
  • З 14 вересня на ділянку українського кордону з Білоруссю в пункт "Нові Яриловичі" почали масово прибувати паломники-хасиди. Попри діючі обмеження, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, вони планували потрапити в Україну для святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана святкуватиметься з вечора 18 вересня по вечір 20-го –ред.).
  • Українські прикордонники констатували, що цих людей ввели в оману, нібито білоруський напрямок кордону з Україною відкритий для іноземців. Силовики кілька днів роз'яснювали іноземцям рішення українського уряду.
  • Уранці 18 вересня паломники-хасиди почали залишати територію поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі".
  • 18 вересня усі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України з Білоруссю навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області, зашиливши після себе гори сміття.

Читайте також: "Хасидська народна республіка". Як в розпал пандемії проходить єврейський Новий рік в Умані

Теми: МЗСхасидиЛукашенкоПрикордонна службакоронавірус


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