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МИД: Лукашенко специально собрал хасидов в Беларуси, нарушив карантин

Пятница, 18 сентября 2020, 22:34

Белорусские власти во главе с исполняющим обязанности президента страны Александром Лукашенко умышленно создали такие условия, при которых паломники-хасиды оказались у украинской границы, несмотря на запрет на въезд иностранцев со стороны официального Киева.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь Енина: "Нам достаточно обидно, что белорусская власть повела себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Соответственно, режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзита до границы с Украиной. Этим режим Лукашенко намеренно подвергал указанных людей опасности".

Детали: Енин также отметил, что с 10 сентября Израиль входит в так называемую "красную зону" в самой Беларуси и, в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд из стран, входящих в "красную зону", запрещен.

Предыстория:

  • Согласно постановлению правительства, въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Власть сделала определенные исключения, но паломничество к ним не относится.
  • С 14 сентября на участок украинской границы с Беларусью в пункт "Новые Яриловичи" начали массово прибывать паломники-хасиды. Несмотря на действующие ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19, они планировали попасть в Украину для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана будет отмечаться с вечера 18 сентября по вечер 20-го ред.).
  • Украинские пограничники констатировали, что этих людей ввели в заблуждение, якобы белорусское направление границы с Украиной открыто для иностранцев. Силовики несколько дней разъясняли иностранцам решение украинского правительства.
  • Утром 18 сентября паломники-хасиды начали покидать территорию возле пункта пропуска "Новые Яриловичи".
  • 18 сентября все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, оставив после себя горы мусора.

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Темы: МИДхасидыЛукашенкоПограничная службакоронавирус


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