Слідом за Вовком: ВРП не підтримала відсторонення скандальних суддів ОАСК

Вища рада правосуддя не підтримала відсторонення від здійснення правосуддя одіозних суддів Окружного адмінсуду Києва Володимира Келеберди, Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

Джерело: повідомлення ВРП

Деталі: Щодо суддів Погрібніченка, Огурцова та Келеберди ВРП вирішила повернути клопотання генпрокурору.

Причиною повернення клопотання стало "порушення порядку повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і, як наслідок, не набуття суддею статусу підозрюваного у кримінальному провадженні".

Водночас у відстороненні Аблова та Качура члени ради правосуддя взагалі вирішили відмовити.

На думку ВРП, докази, якими обгрунтовують підозру судді ОАСК Аблову, здобуті шляхом, який не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу. У ВРП також вважають, що Офіс генпрокурора не надав доказів того, що заступник Вовка може впливати на свідків чи підозрюваних.

Таким же чином пояснили у ВРП своє рішення щодо Качура.

Що було раніше: Вища рада правосуддя відмовиласт відсторонити главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, оскільки прокуратура не довела, що вручила підозра Вовку належним чином.

Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

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