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Поліція посилила охорону Умані в очікуванні Рош га-Шана

Середа, 2 вересня 2020, 15:16

Поліцейські в Умані заступили на посилений варіант несення служби через паломництво хасидів.

Джерело: Нацполіція

Деталі: На цей час в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Публічний порядок у місті забезпечуватиме понад 500 поліцейських.

Пряма мова заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича: "Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й забезпечення безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана".



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