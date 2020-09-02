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Полиция усилила охрану Умани в ожидании Рош ха-Шана

Среда, 2 сентября 2020, 15:16

Полицейские в Умани заступили на усиленный вариант несения службы из-за паломничества хасидов.

Источник: Нацполиция

Детали: В настоящее время в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов. Публичный порядок в городе будут обеспечивать более 500 полицейских.

Прямая речь замглавы Нацполиции Александра Фацевича: "Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме.

Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неукоснительно соблюдались противоэпидемических мер, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош ха-Шана".

Украинская правда


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